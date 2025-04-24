Шойгу: более 150 стран примут участие в конференции по безопасности в Москве

«На протяжении многих лет Совет безопасности Российской Федерации организует проведение ежегодной международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. В этом году она пройдет в Москве
«К задачам обеспечения национальных интересов России на международной арене относятся такие комплексные проблемы, как ситуация на Ближнем Востоке, в Сирии, в Афганистане. Спектр этих вопросов очень широк и варьируется от интересов России в Арктике и в Балтийском море до рассмотрения ситуации вокруг Ирана, взаимодействия со странами Африки и Латинской Америки, — отметил он. — Активная работа ведется также в рамках международного сотрудничества по линии аппарата Совета безопасности. Помимо двусторонних переговоров на ежегодной основе проходят встречи секретарей советов безопасности государств — участников СНГ, заседания в форматах БРИКС и ШОС, активно работает комитет секретарей советов безопасности ОДКБ».
Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мкс.