Шойгу: более 150 стран примут участие в конференции по безопасности в Москве

«На протяжении многих лет Совет безопасности Российской Федерации организует проведение ежегодной международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. В этом году она пройдет в Москве 27—29 мая . В ее рамках планируем обсудить конкретные пути углубления сотрудничества в сфере безопасности с государствами мирового большинства, или, как сейчас говорят, Глобального Юга и Востока. По сложившейся традиции, помимо пленарной сессии и “круглого стола” будут организованы тематические выставки современных российских образцов вооружения и военной техники, а также достижений в области обеспечения информационной безопасности. Рассчитываем на участие представительных делегаций из более 150 государств», — сказал он.