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Шойгу: более 150 стран примут участие в конференции по безопасности в Москве

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Представители более 150 государств примут участие в конференции по безопасности 27—29 мая в Москве. Об этом в интервью ТАСС заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Источник: РИА "Новости"

«На протяжении многих лет Совет безопасности Российской Федерации организует проведение ежегодной международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. В этом году она пройдет в Москве 27—29 мая. В ее рамках планируем обсудить конкретные пути углубления сотрудничества в сфере безопасности с государствами мирового большинства, или, как сейчас говорят, Глобального Юга и Востока. По сложившейся традиции, помимо пленарной сессии и “круглого стола” будут организованы тематические выставки современных российских образцов вооружения и военной техники, а также достижений в области обеспечения информационной безопасности. Рассчитываем на участие представительных делегаций из более 150 государств», — сказал он.

Шойгу указал, что сегодня к наиболее актуальным темам можно отнести задачи обеспечения безопасности на постсоветском пространстве, развития сотрудничества с соседними с РФ странами как на двусторонней основе, так и в рамках многосторонних организаций, включая СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и ШОС.

«К задачам обеспечения национальных интересов России на международной арене относятся такие комплексные проблемы, как ситуация на Ближнем Востоке, в Сирии, в Афганистане. Спектр этих вопросов очень широк и варьируется от интересов России в Арктике и в Балтийском море до рассмотрения ситуации вокруг Ирана, взаимодействия со странами Африки и Латинской Америки, — отметил он. — Активная работа ведется также в рамках международного сотрудничества по линии аппарата Совета безопасности. Помимо двусторонних переговоров на ежегодной основе проходят встречи секретарей советов безопасности государств — участников СНГ, заседания в форматах БРИКС и ШОС, активно работает комитет секретарей советов безопасности ОДКБ».

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мкс.