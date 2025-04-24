Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Радиопереговоры испаноязычных наёмников ВСУ перехватили в Курской области

В районе населённого пункта Горналь Курской области зафиксировано присутствие испаноязычных наемников, о чём свидетельствуют перехваченные радиопереговоры. Как сообщил РИА «Новости» источник в группировке войск «Север», в ходе радиоперехвата сначала были зафиксированы переговоры украинских военных о российских артиллерийских ударах по их позициям, а затем отчётливо слышны обсуждения на испанском языке.

Источник: Life.ru

По данным источника, эти наёмники ранее уже были в этом районе и продолжают оставаться там в настоящее время. Ранее поступала информация о том, что командование ВСУ использовало наёмников из Колумбии для прикрытия отвода своих элитных подразделений с одного из участков фронта в Курской области.

Боевые действия в районе Горналя активизировались 23 апреля, когда российские подразделения 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки «Север» начали штурмовые операции. Со стороны ВСУ отмечается применение кассетных боеприпасов и атак с использованием FPV-дронов.