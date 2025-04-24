Радиопереговоры испаноязычных наёмников ВСУ перехватили в Курской области

По данным источника, эти наёмники ранее уже были в этом районе и продолжают оставаться там в настоящее время. Ранее поступала информация о том, что командование ВСУ использовало наёмников из Колумбии для прикрытия отвода своих элитных подразделений с одного из участков фронта в Курской области.