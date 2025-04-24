NI: Зеленский после ссоры с Трампом намерен действовать без поддержки США

Владимир Зеленский после ссоры с американским президентом Дональдом Трампом рассчитывает действовать в одиночку или при поддержке Европы, если США прекратят помощь Украине, считает редактор The National Interest Якоб Хайльбрунн.
«Зеленский, возможно, рассчитывает на то, что он может, в некотором смысле, действовать в одиночку или, по крайней мере, без американской поддержки, пока Европа поддерживает его», -говорится в его авторской колонке.
По словам Хайльбрунна, совершая нападки на Зеленского, Трамп считает, что имеет козыри. Между тем Европа, Россия и Китай, вероятно, видят это иначе, подчеркнул он.
Ранее Трамп раскритиковал Зеленского за отказ Украины признать Крым российской территорией. Он назвал ситуацию в стране плачевной и заявил, что Зеленскому необходимо заключить мир, иначе он потеряет всю Украину уже через 3 года.
В Белом доме также заявили, что Трамп разочарован позицией Зеленского, который не желает двигаться к миру.