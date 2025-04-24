Рубио опроверг обсуждения о снятии санкций с «Северного потока — 2»

«Это однозначно ложно. Ни Стив Уиткофф, ни я не вели никаких переговоров о снятии санкций с России в рамках сделки с Украиной. Это журналистская халатность. Если у Politico есть хоть капля честности, то они полностью отзовут этот вымысел», — написал Рубио на своей странице в соцсети X.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Белом доме обсуждают вопрос о снятии санкций с газопровода «Северный поток — 2» и других российских активов в Европе в контексте переговоров по Украине. В материале отметили, что инициатором отмены ограничений выступал Уиткофф, однако Рубио возражал.