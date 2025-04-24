ФСБ обнаружили схрон иностранных наемников в одной из школ села Кураховка в ДНР

Сотрудники ФСБ России нашли в школе № 22 освобожденного села Кураховка в ДНР тайник с вооружением иностранных наемников. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
«В результате оперативно-боевых мероприятий управления ФСБ России по ДНР в освобожденном от украинских нацистов населенном пункте Кураховка в здании школы № 22 обнаружен схрон с иностранным вооружением и боеприпасами», — заявлено в сообщении.
Схрон был подготовлен в момент отступления боевиков. Предполагается, что вооружения планировалось использовать в диверсионно-террористических целях. Там же обнаружено и натовское оружие.
«Когда начались активные боевые действия, сюда заселились военные ВСУ. В дальнейшем, в 2023 году сюда заселились иностранные наемники. Среди них были испанцы, темнокожие мужчины. Людям они угрожали по поводу выселения из домов. Где им удобно было, они отсюда выезжали на свои позиции», — делится воспоминаниями местная жительница Лариса Драгобит.
В тайнике найдено две штурмовые винтовки (НАТО), четыре автомата Калашникова, четыре ручных гранатомета, четыре пистолета, два ПЗРК (НАТО), 29 ручных гранат, 50 кассетных боеприпасов, восемь термитных зажигательных снарядов, 40 кг тротила и 4,3 тысячи патронов различного калибра. Все будет передано для использования в подразделения Минобороны РФ.
Как KP.RU писал ранее, ВС РФ активно применяют барражирующие боеприпасы при ударах по скоплениям боевиков ВСУ. Те, в свою очередь, сдаются в плен целыми группами. Особенно часто это замечают в приграничных районах.