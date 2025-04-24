ФСБ обнаружили схрон иностранных наемников в одной из школ села Кураховка в ДНР

«Когда начались активные боевые действия, сюда заселились военные ВСУ. В дальнейшем, в 2023 году сюда заселились иностранные наемники. Среди них были испанцы, темнокожие мужчины. Людям они угрожали по поводу выселения из домов. Где им удобно было, они отсюда выезжали на свои позиции», — делится воспоминаниями местная жительница Лариса Драгобит.