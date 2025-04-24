Министр обороны Казахстана встретился с главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Пакистана

Стороны обсудили ключевые направления двустороннего взаимодействия, включая миротворческую деятельность, военно-техническое сотрудничество, медицинское обеспечение, боевую подготовку и обучение сил специальных операций. Казахстан выразил готовность к подписанию международного соглашения по миротворчеству, что станет важным шагом в углублении партнерства.
Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков подчеркнул, что Пакистан обладает значительным опытом в ряде военных сфер и Казахстан заинтересован в развитии обмена знаниями и опытом.
В свою очередь генерал Сайед Асим Мунир выразил благодарность за теплый прием и подчеркнул, что пакистанская сторона готова сотрудничать по всем обговоренным направлениям.
Завершился визит церемонией возложения венков к монументу «Отан қорғаушылар» в знак уважения к подвигу казахстанских воинов.