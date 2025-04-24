Министр обороны Казахстана встретился с главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Пакистана

Министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков провел переговоры с главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Пакистана генералом Сайедом Асимом Муниром, прибывшим с официальным визитом в Астану. Это первая встреча такого уровня за последние десять лет, что подчеркивает рост интереса к укреплению военного сотрудничества между двумя странами, передает DKnews.kz.