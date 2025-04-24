Стали известны планы Зеленского после ссоры с Трампом

Зеленский, возможно, рассчитывает на то, что он может, в некотором смысле, действовать в одиночку или, по крайней мере, без американской поддержки, пока Европа поддерживает его. В этой связи Трамп саботировал свои собственные рычаги влияния на переговоры с Украиной, призывая европейцев активизировать свою помощь.