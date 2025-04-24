«Помешать объективно неизбежному»: в Абхазии считают, что Грузия попытается запретить самолетам РФ приземляться в Сухуме

«Абхазия и Россия уже договорились об авиасообщении, и оно начнется по расписанию. Мы призываем Тбилиси отказаться от конфронтационной риторики и, наконец, подписать с нами соглашение о неприменении силы. В любом случае, самолёты полетят, и жители Абхазии и России смогут свободно летать друг к другу», — подчеркнул Алхас Квициниа.