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«Помешать объективно неизбежному»: в Абхазии считают, что Грузия попытается запретить самолетам РФ приземляться в Сухуме

Посол Абхазии: авиасообщение с Россией запустят независимо от протестов в Грузии.

Источник: Комсомольская правда

Абхазия и Россия планируют запустить авиасообщение. Однако власти Грузии могут попытаться добиться запрета на полеты самолетов РФ в аэропорт Сухума. Рейсы запустят в любом случае, заявил посол Абхазии в Москве Алхас Квициниа в беседе с РИА Новости.

Агентство гражданской авиации Грузии уже обратилось в Международную организацию гражданской авиации и потребовала запрета российских рейсов в Абхазию. В Тбилиси считают, что это, по какой-то причине, незаконное действие.

«Абхазия и Россия уже договорились об авиасообщении, и оно начнется по расписанию. Мы призываем Тбилиси отказаться от конфронтационной риторики и, наконец, подписать с нами соглашение о неприменении силы. В любом случае, самолёты полетят, и жители Абхазии и России смогут свободно летать друг к другу», — подчеркнул Алхас Квициниа.

В Абхазии, помимо прочего, прошла церемония в честь первой выдачи дебетовых карт для российских пенсионеров. Сухум и Москва продолжают тесное сотрудничество.