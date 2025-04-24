Цеков считает, что Зеленский боится признать Крым частью РФ из-за выборов

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский боится признавать российский статус Крыма только из-за желания сохранить за собой власть на предстоящих президентских выборах в стране. Такого мнения придерживается первый замглавы крымского парламента Сергей Цеков.
«Зеленским, прежде всего, движет страх. Он думает о том, как сохраниться у власти и победить на президентских выборах, поэтому будет делать те заявления, которые должны понравиться украинскому обществу», — заявил он в беседе с РИА Новостями.
По словам спикера, главарь киевского режима настроен продолжать конфликт и дальше, поэтому будет отказываться от реальных предложений и мирных инициатив.
Как KP.RU писал ранее, президент США Дональд Трамп пришел в гнев и отчитал Зеленского, узнав, что он отказывается признавать Крым частью России.
По мнению американского политика, Украине некуда деваться: либо страна идет на мирные переговоры прямо сейчас, либо буквально через три года власть в государстве полностью изменится. Тогда то и речи о президентском посту Зеленского быть не может.