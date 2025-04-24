Дубинский: встреча в Лондоне показала, что США не примут условия Киева

Встреча украинской делегации со спецпосланником президента США Китом Келлогом в Лондоне показала, что условия Киева принимать никто не собирается, считает депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
«Никто принимать условия Украины не будет — этот канал начать работать только на передачу», — отметил он в своем Telegram-канале.
Дубинский считает, что США передают проект соглашения по урегулированию ситуации, а Украина, Франция или Британия его принимают или нет. «Дальше — финальная встреча с Трампом. После чего или мир или военное поражение через санкции», — добавил депутат.
В Лондон для переговоров по урегулированию конфликта на Украине прибыли руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак, глава Минобороны страны Рустем Умеров и глава МИД Андрей Сибига. Украинская делегация встретилась с Келлогом, который впоследствии назвал встречу «позитивной».
Напомним, что изначально планировались переговоры на уровне министров иностранных дел Великобритании, Штатов, Франции, Германии и Украины, но ее перенесли после отказа от участия в ней госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
Сообщалось, что США предложат Украине признать Крым российской территорией.
Washington Post также писала, что европейские чиновники тайно признают, что Украина не вернет территории.