Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дубинский: встреча в Лондоне показала, что США не примут условия Киева

Депутат Рады Александр Дубинский заявил, что условия Украины принимать никто не собирается.

Встреча украинской делегации со спецпосланником президента США Китом Келлогом в Лондоне показала, что условия Киева принимать никто не собирается, считает депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Никто принимать условия Украины не будет — этот канал начать работать только на передачу», — отметил он в своем Telegram-канале.

Дубинский считает, что США передают проект соглашения по урегулированию ситуации, а Украина, Франция или Британия его принимают или нет. «Дальше — финальная встреча с Трампом. После чего или мир или военное поражение через санкции», — добавил депутат.

В Лондон для переговоров по урегулированию конфликта на Украине прибыли руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак, глава Минобороны страны Рустем Умеров и глава МИД Андрей Сибига. Украинская делегация встретилась с Келлогом, который впоследствии назвал встречу «позитивной».

Напомним, что изначально планировались переговоры на уровне министров иностранных дел Великобритании, Штатов, Франции, Германии и Украины, но ее перенесли после отказа от участия в ней госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

Сообщалось, что США предложат Украине признать Крым российской территорией.

Washington Post также писала, что европейские чиновники тайно признают, что Украина не вернет территории.