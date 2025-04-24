Польша подняла в небо истребители якобы из-за активности РФ на Украине

В Польше подняли в воздух военную авиацию якобы в связи с российской активностью на Украине, следует из сообщения Оперативного командования польских ВС в соцсети Х*.
«Началось применение в нашем воздушном пространстве польских и союзных воздушных судов. … Были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности», — говорится в публикации.
Сообщается, что перечисленные меры приняты в целях обеспечения безопасности в приграничных районах.
Напомним, 6 апреля в Польше также поднимали в воздух истребители.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.