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Польша подняла в небо истребители якобы из-за активности РФ на Украине

По информации польского командования, авиацию задействовали в целях обеспечения безопасности в приграничных районах.

Источник: Аргументы и факты

В Польше подняли в воздух военную авиацию якобы в связи с российской активностью на Украине, следует из сообщения Оперативного командования польских ВС в соцсети Х*.

«Началось применение в нашем воздушном пространстве польских и союзных воздушных судов. … Были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности», — говорится в публикации.

Сообщается, что перечисленные меры приняты в целях обеспечения безопасности в приграничных районах.

Напомним, 6 апреля в Польше также поднимали в воздух истребители.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.