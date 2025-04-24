Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военблогер Федоров: в Харькове под удар попал машиностроительный завод

По словам блогера, российские военные применили беспилотники «Герань».

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ударили в Харькове по заводу транспортного машиностроения имени Малышева. Об этом заявил в своем Telegram-канале военный блогер Кирилл Федоров.

По его словам, удары были нанесены беспилотниками «Герань».

Несколькими минутами ранее до сообщения о заводе Федоров написал: «В районе аэропорта в Харькове прилеты “Гераней”».

Минувшей ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Местные СМИ информировали о взрывах, в частности, в Киеве, Харькове, Николаеве и днепропетровском Павлограде.