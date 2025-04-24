Военблогер Федоров: в Харькове под удар попал машиностроительный завод

Российские военные ударили в Харькове по заводу транспортного машиностроения имени Малышева. Об этом заявил в своем Telegram-канале военный блогер Кирилл Федоров.
По его словам, удары были нанесены беспилотниками «Герань».
Несколькими минутами ранее до сообщения о заводе Федоров написал: «В районе аэропорта в Харькове прилеты “Гераней”».
Минувшей ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Местные СМИ информировали о взрывах, в частности, в Киеве, Харькове, Николаеве и днепропетровском Павлограде.