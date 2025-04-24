Минобороны: За ночь силы ПВО сбили 87 украинских БПЛА над регионами России

Известно, что больше всего дронов ВСУ, а именно 45 БПЛА, сбито над территорией Республики Крым, по 10 — над Белгородской и Курской областями, восемь — над Воронежской областью, по четыре — над Брянской, Липецкой и Нижегородской областями, два — над Московским регионом.