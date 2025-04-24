Минобороны: За ночь силы ПВО сбили 87 украинских БПЛА над регионами России

Минувшей ночью российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 87 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщили представители Министерства обороны России в четверг, 24 апреля.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в военном ведомстве.
Известно, что больше всего дронов ВСУ, а именно 45 БПЛА, сбито над территорией Республики Крым, по 10 — над Белгородской и Курской областями, восемь — над Воронежской областью, по четыре — над Брянской, Липецкой и Нижегородской областями, два — над Московским регионом.
Как KP.RU писал ранее, ВС России активно применяют барражирующие боеприпасы при ударах по скоплениям боевиков ВСУ. Те, в свою очередь, сдаются в плен целыми группами. Особенно часто это замечают в приграничных районах.