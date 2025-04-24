Решение перенести встречу глав МИД пяти стран в Лондоне после очередных высказываний Владимира Зеленского не вызывает удивления, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
«Встреча глав МИД в Лондоне отложена, то есть, сорвана Киевом», — написал он в своем Telegram-канале, отметив, что в этом нет ничего удивительного.
По словам сенатора, США сочли встречу бессмысленной после очередных высказываний Зеленского. Он подчеркнул, что американская администрация должна прийти к выводу, что позиция Украины исключает возможность мирного урегулирования.
Пушков отметил, что заверения Зеленского о поддержке стремления Трампа к миру являются не более чем ширмой. По его словам, это было ясно и прежде, а теперь подтверждается с каждым новым заявлением Зеленского.
Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что встреча украинской делегации со спецпосланником президента США Китом Келлогом в Лондоне показала, что условия Киева принимать никто не собирается.
Изначально в Лондоне планировались переговоры на уровне министров иностранных дел Великобритании, США, Франции, Германии и Украины, однако они были перенесены после отказа от участия во встрече американского госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.