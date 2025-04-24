Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушков: срыв встречи по Украине в Лондоне не вызывает удивления

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что перенос встречи глав МИД пяти стран в Лондоне после очередных высказываний Зеленского не вызывает удивления.

Источник: Аргументы и факты

Решение перенести встречу глав МИД пяти стран в Лондоне после очередных высказываний Владимира Зеленского не вызывает удивления, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

«Встреча глав МИД в Лондоне отложена, то есть, сорвана Киевом», — написал он в своем Telegram-канале, отметив, что в этом нет ничего удивительного.

По словам сенатора, США сочли встречу бессмысленной после очередных высказываний Зеленского. Он подчеркнул, что американская администрация должна прийти к выводу, что позиция Украины исключает возможность мирного урегулирования.

Пушков отметил, что заверения Зеленского о поддержке стремления Трампа к миру являются не более чем ширмой. По его словам, это было ясно и прежде, а теперь подтверждается с каждым новым заявлением Зеленского.

Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что встреча украинской делегации со спецпосланником президента США Китом Келлогом в Лондоне показала, что условия Киева принимать никто не собирается.

Изначально в Лондоне планировались переговоры на уровне министров иностранных дел Великобритании, США, Франции, Германии и Украины, однако они были перенесены после отказа от участия во встрече американского госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.