Если западные миротворцы прибудут на исторические территории России, то это может спровоцировать Третью мировую войну. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью ТАСС.
Он указал на вынашивание «коалицией желающих» планов по введению на Украину военных под видом миротворческого контингента.
«Здравомыслящие политики в Европе осознают, что реализация этого сценария может привести к прямому столкновению НАТО с Россией и в дальнейшем к Третьей мировой войне», — рассказал Шойгу.
Речь идет о подразделениях стран НАТО, против присутствия которых Россия выступала задолго до начала специальной военной операции. Именно угроза развертывания военной инфраструктуры альянса на исторических территориях России стала одной из ключевых причин начала СВО.
Шойгу напомнил, что еще до начала конфликта Великобритания активно развивала свою военную базу в Очакове (Николаевская область), где не только тренировала украинский морской спецназ, но и проводила операции против России.
«Теперь получается, что они смогут вернуться туда снова, но уже под флагом миротворцев?» — задался вопросом секретарь Совбеза.
По его мнению, именно эту идею поддерживает президент Франции Эмманюэль Макрон, заявляя, что Украина может просить о вводе войск НАТО без согласования с Москвой.
Шойгу также подчеркнул, что деятельность таких «миротворцев» вызывает серьёзные вопросы.
«Что они будут защищать на Украине? Нацистский режим, факельные шествия с символикой дивизий СС? Поддерживать гонения на православных или запреты для русскоязычного населения на использование родного языка, сохранение своей культуры и традиций?», — сказал он.
Шойгу подчеркнул, что это не похоже на миротворческую миссию. Вероятно, именно по этим причинам большинство государств мира не проявляют особого энтузиазма в участии в подобных «миротворческих» инициативах, добавил секретарь СБ.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что РФ по-прежнему против европейских миротворцев на Украине.