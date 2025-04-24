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Власти Самары проиграли суд по делу о земельном участке под храм

Самарский облсуд поставил точку в споре по поводу земли под храм.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре завершились судебные тяжбы по поводу участка, на котором хотели построить храм. Религиозная организация просила департамент градостроительства предоставить ей участок для строительства храма. Но ведомство отказало в связи с тем, что земля находится в зоне жилой застройки.

Религиозная организация подала иск в суд, и там требования поддержали. Оказалось, что спорный участок поставили на учет, а его вид разрешенного использования подходил под строительство храма.

Власти Самары пытались оспорить это решение в областном суде, но тщетно. Об этом сообщает пресс-служба суда.