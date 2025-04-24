Трамп не ответил на вопрос «чей Крым»

«Что же, все хорошо. Я просто хочу, чтобы война закончилась… У меня нет любимчиков», — сказал Трамп журналистам на видео, которое транслировали издания.
Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.
При этом глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью изданию заявил, что Киев юридически не признает Крым российским.
Трамп в ответ обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его слова относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.