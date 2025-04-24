Трамп не ответил на вопрос «чей Крым»

Трамп в ответ обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его слова относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.