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Трамп не ответил на вопрос «чей Крым»

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости Крым. Американский лидер Дональд Трамп ушел от ответа, когда его спросили о возможности признания Крымского полуострова российским регионом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на западные СМИ.

«Что же, все хорошо. Я просто хочу, чтобы война закончилась… У меня нет любимчиков», — сказал Трамп журналистам на видео, которое транслировали издания.

Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.

При этом глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью изданию заявил, что Киев юридически не признает Крым российским.

Трамп в ответ обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его слова относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.