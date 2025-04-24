Шойгу: Украина нарушила пасхальное перемирие 4,9 тыс. раз за 30 часов

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ уже дало военную оценку по фактам нарушений пасхального перемирия Украиной. В Кремле заявили, что РФ предоставит всем заинтересованным сторонам данные о нарушениях перемирия со стороны ВСУ.