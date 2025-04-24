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Шойгу: Украина нарушила пасхальное перемирие 4,9 тыс. раз за 30 часов

Секретарь Совбеза РФ отметил, что активность ВСУ во время перемирия снижалась.

Источник: Аргументы и факты

Пасхальное перемирие, которое РФ объявила на 30 часов, не соблюдалось Украиной «ни одного часа», заявил в беседе с ТАСС секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

«Объявленное Россией на 30 часов пасхальное перемирие практически не выполнялось украинской стороной ни одного часа: 4,9 тыс. нарушений, в том числе 1,4 тыс. артобстрелов, 90 попыток ударов БПЛА, шесть атак», — рассказал собеседник агентства.

Вместе с тем он отметил, что активность ВСУ во время пасхального перемирия снижалась.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ уже дало военную оценку по фактам нарушений пасхального перемирия Украиной. В Кремле заявили, что РФ предоставит всем заинтересованным сторонам данные о нарушениях перемирия со стороны ВСУ.