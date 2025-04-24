ВСУ намерены ввести в заблуждение Армию России в Сумской области

Параллельно ведётся массовая рассылка ложных координат военных объектов, что, по замыслу ВСУ, должно привести к последующему обвинению России в ударах по гражданской инфраструктуре в западных средствах массовой информации. Также внимание уделяется попыткам заманить российские подразделения вглубь украинской территории с целью их последующего изматывания в затяжных боях.