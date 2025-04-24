Боец ВСУ Рашпля: командир приказал стрелять по мирным людям в марте 2022-го

«Одна дорога была, может, метров 30−50 максимум. Я по приказу командира капитана Свинарчука стрелял по мирным гражданам, по мирным людям, которые шли в сторону села. Стрелял по туловищу, по ногам», — сказал экс-военнослужащий, которого в России приговорили к пожизненному лишению свободы.