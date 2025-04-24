Боец ВСУ Рашпля: командир приказал стрелять по мирным людям в марте 2022-го

Командир роты 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Свинарчук в марте 2022 года отдал приказ стрелять по мирным людям в пригороде Мариуполя (ДНР). Это подтвердил РИА Новости бывший украинский морпех Денис Рашпля.
«Одна дорога была, может, метров 30−50 максимум. Я по приказу командира капитана Свинарчука стрелял по мирным гражданам, по мирным людям, которые шли в сторону села. Стрелял по туловищу, по ногам», — сказал экс-военнослужащий, которого в России приговорили к пожизненному лишению свободы.
Рашпля служил в украинской разведроте и до СВО дважды принимал участие в так называемой антитеррористической операции (АТО) Киева — военной операции против жителей восточной Украины. Когда началась спецоперация, его отправили в Мариуполь. Там он сдался в плен 12 апреля 2022-го.
По данным прокуратуры ДНР, Свинарчук приказал расстрелять как минимум 37 мирных жителей Мариуполя. Его осудили в республике, приговорив к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.