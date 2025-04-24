Шойгу: Запад задался целью создать азиатский аналог НАТО

«Усилия Запада направлены на формирование в АТР различных закрытых военно-политических объединений — трехсторонний блок США, Японии и Республики Корея и военный блок AUKUS (США, Великобритания и Австралия). Одновременно Лондон, Париж, Оттава, а также Брюссель, настойчиво пытаясь внедриться в асеаноцентричные форматы, продвигают тезис о неспособности АСЕАН адекватно реагировать на вызовы безопасности, — подчеркнул Шойгу. — Запад фактически взял курс на развал организации и, по сути, создание азиатского аналога НАТО».
«Особый расчет делается на возможность подтягивания к таким структурам Индии, однако она всем видом показывает, что не очень заинтересована в участии в таких альянсах», — продолжил он. Кроме того, Шойгу обратил внимание, что тарифная политика президента США Дональда Трампа негативно влияет на политическую обстановку в АТР.
«Обстановка в АТР сложная и имеет тенденцию к ухудшению. Во многом это связано с попытками западников ослабить механизмы многостороннего сотрудничества в области обеспечения региональной безопасности, в том числе в рамках АСЕАН, сформировать долговременные очаги напряженности», — добавил секретарь Совета безопасности России.
Также, по его словам, в АТР наблюдается постепенная милитаризация, проявляющаяся в нагнетании ситуации вокруг Тайваня, «который последовательно накачивают оружием», и провокационные действия предпринимаются и на Корейском полуострове. «При этом, по словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, уже новая администрация США четко заявила о желании получить помощь союзников по блоку для реализации стратегии “проецирования коллективной силы” в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказал Шойгу.
Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС в 11:00 мск.