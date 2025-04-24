Шойгу: Запад задался целью создать азиатский аналог НАТО

Также, по его словам, в АТР наблюдается постепенная милитаризация, проявляющаяся в нагнетании ситуации вокруг Тайваня, «который последовательно накачивают оружием», и провокационные действия предпринимаются и на Корейском полуострове. «При этом, по словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, уже новая администрация США четко заявила о желании получить помощь союзников по блоку для реализации стратегии “проецирования коллективной силы” в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказал Шойгу.