Над Россией за ночь уничтожили более 80 беспилотников. Военная операция, день 1156-й

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8:30 Солдаты ВСУ в Сумской области возводят во всех тыловых районах фортификационные сооружения.
8:19 Попытки квалифицировать СВО как «агрессию» против Украины юридически несостоятельны, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
8:13 Идея создания «коалиции желающих» для военной помощи Украине является полной чушью, у европейских стран НАТО отсутствуют необходимые средства, техника и личный состав для формирования таких сил, заявил генерал в отставке Иностранного легиона Сухопутных войск Франции Доминик Делавард.
8:07 Госсекретарь США Марко Рубио назвал ~выдумкой~ газеты Politico публикацию о якобы обсуждении в Белом доме возможности~ снятия санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2»~.
8:05 Киев сорвал встречу в Лондоне по урегулированию конфликта, отметил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
«Заверения Зеленского, будто он поддерживает стремление Трампа к миру — не более, чем ширма, что было ясно и прежде, а теперь подтверждается с каждым новым его заявлением», — заключил сенатор.
8:02 ⚡️Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 87 украинских беспилотников над регионами России.
8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1156-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.