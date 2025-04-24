Путин отметил трех воронежских химиков званием «Заслуженный»

Документ опубликовали 23 апреля на интернет-портале официальных правовых актов.
Высокое профессиональное звание получили:
- мастер смены цеха Владимир Шереметов,
- заместитель начальника цеха по технологии Виталий Дон,
- токарь Василий Кравченко.
В указе сказано, что сотрудники предприятия отмечены «за заслуги в области химической промышленности и многолетнюю добросовестную работу». Напомним, что награда была учреждена в конце 1995 года.
Раннее «МК в Воронеже» сообщал, что Путин объявил благодарность 5 жителям Воронежской области.