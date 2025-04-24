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Путин отметил трех воронежских химиков званием «Заслуженный»

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Заслуженный химик Российской Федерации» трем сотрудникам АО «Минудобрения», расположенного в Россоши Воронежской области.

Источник: РИА "Новости"

Документ опубликовали 23 апреля на интернет-портале официальных правовых актов.

Высокое профессиональное звание получили:

  • мастер смены цеха Владимир Шереметов,
  • заместитель начальника цеха по технологии Виталий Дон,
  • токарь Василий Кравченко.

В указе сказано, что сотрудники предприятия отмечены «за заслуги в области химической промышленности и многолетнюю добросовестную работу». Напомним, что награда была учреждена в конце 1995 года.

Раннее «МК в Воронеже» сообщал, что Путин объявил благодарность 5 жителям Воронежской области.