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Заксобрание Красноярского края одобрило законопроект об объединении районов

24 апреля Законодательное собрание Красноярского края приняло в первом чтении законопроект «О территориальной организации местного самоуправления».

Источник: Reuters

За его принятие проголосовали 35 депутатов, в то время как против выступили семь.

Данный законопроект стал ответом на новый федеральный закон, который предполагает создание единой системы публичной власти в стране. В рамках предстоящей реформы в регионе планируется объединение сельских поселений с районными центрами и городами в муниципальные округа. В результате этого процесса количество муниципальных образований сократится с 472 до 39.

Следующим этапом станет второе чтение законопроекта.

Ранее мы подробнее рассказывали, какие поселки войдут в территорию Красноярска.