Заксобрание Красноярского края одобрило законопроект об объединении районов

За его принятие проголосовали 35 депутатов, в то время как против выступили семь.
Данный законопроект стал ответом на новый федеральный закон, который предполагает создание единой системы публичной власти в стране. В рамках предстоящей реформы в регионе планируется объединение сельских поселений с районными центрами и городами в муниципальные округа. В результате этого процесса количество муниципальных образований сократится с 472 до 39.
Следующим этапом станет второе чтение законопроекта.
Ранее мы подробнее рассказывали, какие поселки войдут в территорию Красноярска.