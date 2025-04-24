Заксобрание Красноярского края одобрило законопроект об объединении районов

Данный законопроект стал ответом на новый федеральный закон, который предполагает создание единой системы публичной власти в стране. В рамках предстоящей реформы в регионе планируется объединение сельских поселений с районными центрами и городами в муниципальные округа. В результате этого процесса количество муниципальных образований сократится с 472 до 39.