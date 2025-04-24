Главные новости 24 апреля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 24 апреля 2025 года.
Трамп заявил, что с Зеленским сложнее иметь дело, чем ожидалось
Президент США Дональд Трамп признался, что украинский президент Владимир Зеленский оказался куда более сложным партнером для взаимодействия, чем он ранее предполагал. Американский лидер добавил, что Кремль готов к заключению соглашения по Украине, а с Киевом обсуждение условий еще ведется.
Рубио опроверг обуждение снятия санкций с «Северного потока — 2»
Глава Госдепа США Марко Рубио назвал ложной публикацию в газете Politico о намерениях администрации Дональда Трампа снять ограничения с «Северного потока — 2». Госсекретарь подчеркнул, что обсуждение отмены санкций на газопровод в рамках переговоров по урегулированию украинского кризиса не ведется.
Шойгу назвал срок подготовки Европы к войне с Россией
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что страны Европы готовятся к военному конфликту с Россией. Предполагаемый срок столкновения — 2030 год. В течение пяти лет европейские страны намерены повысить свои военные, экономические и мобилизационные возможности.
В Кремле прокомментировали возможный визит Уиткоффа в РФ
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что пока не владеет информацией о визите спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву и его встрече с Владимиром Путиным в конце апреля. Представитель Кремля заверил журналистов, что расскажет о контактах, если они будут.
Стало известно о ссоре министра финансов США и Илона Маска
Axios опубликовал статью о скандальной ссоре миллиардера Илона Маска и министра финансов США Скотта Бессента в присутствии президента США Дональда Трампа. По словам анонимных свидетелей конфликта, стороны обменялись оскорблениями, в том числе с использованием ненормативной лексики.