Главные новости 24 апреля 2025 года

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что пока не владеет информацией о визите спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву и его встрече с Владимиром Путиным в конце апреля. Представитель Кремля заверил журналистов, что расскажет о контактах, если они будут.