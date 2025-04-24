Власть Молдовы продолжает тратить миллионы на голоса диаспоры: ПАС сохраняет возможность голосования по почте

Молдавские граждане из диаспоры смогут проголосовать по почте и на осенних парламентских выборах. Эту информацию подтвердил председатель парламента Игорь Гросу.
— Почтовое голосование будет сохранено, это уже принятое решение. ЦИК займётся окончательной доработкой закона, который мы приняли для президентских выборов. Детали — это вопрос географии, — заявил Гросу.
Спикер утверждает, что почтовое голосование доказало свою состоятельность, а государство, по его словам, должно обеспечить справедливость этого процесса, пишет ipn.md.
Центральная избирательная комиссия рекомендовала сохранить почтовое голосование на парламентских выборах в этом году, возможно, расширив список стран, где оно может применяться. Об этом говорится в докладе о частичном внедрении почтового голосования в шести странах для проведения республиканского конституционного референдума и президентских выборов 20 октября 2024 года.
Напомним, голосование по почте впервые было протестировано в США, Канаде, Норвегии, Швеции, Исландии и Финляндии на президентских выборах прошлого года. Тогда этот способ голосования выбрали всего около 1800 молдавских избирателей.
Напомним, что один голос на выборах президента обошёлся бюджету в 100 евро.
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