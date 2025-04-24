Власть Молдовы продолжает тратить миллионы на голоса диаспоры: ПАС сохраняет возможность голосования по почте

Центральная избирательная комиссия рекомендовала сохранить почтовое голосование на парламентских выборах в этом году, возможно, расширив список стран, где оно может применяться. Об этом говорится в докладе о частичном внедрении почтового голосования в шести странах для проведения республиканского конституционного референдума и президентских выборов 20 октября 2024 года.