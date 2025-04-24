Politico: республиканцы хотят увеличить расходы Пентагона на $150 млрд

Комитет Палаты представителей по делам вооруженных сил обсудит свою часть пакета мер, предложенного республиканцами, на следующей неделе, пишет Politico. Однако, как подчеркивает издание, пока члены Республиканской партии не представили законопроект об обороне ни в одной из палат.