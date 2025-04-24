Противостояние России и Запада обсуждают на глобальном форуме в Екатеринбурге

«Президент России не раз подчеркивал, что Россия играет ключевую роль в формировании многополярного мира. Это обстоятельство накладывает на нас особую ответственность. Разворачивается битва за контуры грядущего мироустройства, и это схватка не за власть или геополитическое влияние. Это столкновение концепций, которые определят, на каких принципах будет строиться будущее», — акцентировал Артем Жога.