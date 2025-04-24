Противостояние России и Запада обсуждают на глобальном форуме в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на площадке УрФУ начал работу общероссийский форум «Россия и Запад: глобальное противостояние. Вчера — сегодня — завтра». Как сообщает корреспондент ЕАН, мероприятие было открыто с участием полпреда президента в УрФО Артема Жоги и врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера.
Приветствуя участников, полпред отметил, что 2025 год стал периодом быстрых трансформаций на международной арене. Отношения между странами переживают фундаментальные изменения.
«Президент России не раз подчеркивал, что Россия играет ключевую роль в формировании многополярного мира. Это обстоятельство накладывает на нас особую ответственность. Разворачивается битва за контуры грядущего мироустройства, и это схватка не за власть или геополитическое влияние. Это столкновение концепций, которые определят, на каких принципах будет строиться будущее», — акцентировал Артем Жога.
По его мнению, главное требование к участникам международных отношений связано с необходимостью быть самостоятельными: сохранять и приумножать интеллектуальный суверенитет, развивать собственные аналитические школы, формировать стратегическое видение мировых процессов. Решению этих задач и посвящена программа форума.
Отметим, что второй по счету форум приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это возможность вместе осмыслить уроки истории и передать их новым поколениям, потому что сегодня важно сохранять правду о событиях прошлого и настоящего, противостоять их искажению.
В форуме участвуют студенты екатеринбургских вузов и вузов новых субъектов России: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Запланировано обсуждение актуальных социально-политических процессов в условиях трансформации глобального мира, а также их исторические, культурные и духовно-нравственные основания.