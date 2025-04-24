Шойгу: Россия вправе применить ядерное оружие в случае агрессии стран Запада

В разговоре с ТАСС он напомнил, что в ноябре 2024 года в Основы госполитики в области ядерного сдерживания были внесены изменения.
Сейчас Россия внимательно следит за военными приготовлениями европейских стран, подчеркнул Шойгу.
При этом ядерное сдерживание осуществляется в отношении государств и военных коалиций, которые рассматривают Россию в качестве потенциального противника и обладают оружием массового поражения или значительным боевым потенциалом сил общего назначения.
Газета Le Figaro ранее писала, что власти Франции намерены к 2035 году развернуть гиперзвуковые ракеты с ядерными боеголовками, а также истребители нового поколения для «сдерживания» России.