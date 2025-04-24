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Шойгу: Россия вправе применить ядерное оружие в случае агрессии стран Запада

Россия считает себя вправе применить ядерное оружие против стран Запада, если они проявят агрессию против Российской Федерации или Белоруссии, предупредил секретарь российского Совета Безопасности Сергей Шойгу.

Источник: Reuters

В разговоре с ТАСС он напомнил, что в ноябре 2024 года в Основы госполитики в области ядерного сдерживания были внесены изменения.

Сейчас Россия внимательно следит за военными приготовлениями европейских стран, подчеркнул Шойгу.

При этом ядерное сдерживание осуществляется в отношении государств и военных коалиций, которые рассматривают Россию в качестве потенциального противника и обладают оружием массового поражения или значительным боевым потенциалом сил общего назначения.

Газета Le Figaro ранее писала, что власти Франции намерены к 2035 году развернуть гиперзвуковые ракеты с ядерными боеголовками, а также истребители нового поколения для «сдерживания» России.