Мэр Новосибирска анонсировал создание туристического кластера на реке Обь

Глава Новосибирска в своём выступлении обозначил стратегию создания новых точек притяжения туристов — преобразование объектов городской среды в достопримечательности.
«Новосибирск — город молодой, в этом году ему исполнится 132 года. У нас нет такого большого разнообразия исторических памятников, природных достопримечательностей. И ответ, который мы для себя нашли, что делать, — это события. Мероприятия, которые притягивают гостей в наш город и являются элементом гордости для горожан. И здесь на первый план выходит развитие парковых пространств», — отметил мэр Максим Кудрявцев.
В Новосибирске последовательно реализуется программа создания комфортной городской среды, единого водно-зелёного городского каркаса. При этом соблюдается принцип города без окраин, когда создание новых общественных пространств и благоустройство зелёных зон реализуется равномерно во всех районах города, территории развиваются комплексно.
«В этом году мы делаем 11 парков, и конечно, очень важно насыщать их содержательной частью. То есть именно события привлекают туристов и горожан в эти локации и создают разноплановость парковых пространств», — подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.
Примером такого подхода можно считать Михайловскую набережную, которая после масштабной реновации стала одной из основных событийных площадок Новосибирска. Здесь проходят гастротуристический фестиваль «В Сибири — есть!» и Всероссийский фестиваль «Огни Сибири», которые привлекают большое количество участников и зрителей со всей Сибири и даже из других стран.
Заельцовский парк стал постоянным местом проведения фестиваля исторической реконструкции и боевого фехтования «Княжий двор», который ежегодно посещают до 50 тысяч человек.
С Нарымским сквером прочно ассоциируется летний фестиваль «Кино на траве», он проводится ежегодно на протяжении уже почти десяти лет.
Планируется, что одной из точек притяжения также станет улица Ленина. Пока она становится пешеходной только в праздничные дни — здесь проводятся международный фестиваль театров кукол «Перекрёсток», фестиваль цветов «Времена года», проходят уличные концерты и перфомансы. Но как показали социологические исследования, 70% новосибирцев поддерживают идею сделать на этой территории пешеходное пространство.
Созданный с нуля парк «Арена» стал площадкой для крупноформатных событий. Здесь проводятся ВК-фест, музыкальный фестиваль «Черника» и фестиваль «День молодёжи».
По словам мэра Максима Кудрявцева, даже сибирская зима, снег и мороз могут стать конкурентным преимуществом города при создании туристической привлекательности. Так, под лозунгом «Новосибирск — родина снежных баб» в парке «Арена» ежегодно проходит Фестиваль снега и конкурс снежных скульптур «СнежНОсибирск». В другом парке — «У моря Обского» — проводится не менее крупный фестиваль иглу «Город эскимосов».
Река Обь — природная сибирская достопримечательность, вокруг которой может развернуться туристический кластер. В прошлом году состоялся запуск проекта «Обские фестивали». Флагманским мероприятием стал День Оби 27 июля в парке «Арена». Ожидается, что «Обские фестивали» станут ежегодными и объединят общим культурным контекстом другие сибирские города.
Одним из крупнейших туристических проектов на реке является парк «Усть-Тула», проектирование которого ведётся в настоящее время. Общая площадь благоустройства — более 300 га. Здесь планируется разместить три уникальных развлекательно-познавательных объекта: острог 18-го века, исторический парк «Слобода» с атмосферой крестьянского быта, а также комплекс «Верфь» с музеем реки и школой традиционных ремёсел.
Территория, расположенная в месте слияния рек Оби и Тулы, станет ядром водно-зелёного городского каркаса Новосибирска и войдёт в формируемую региональную туристскую систему «Обские парки».
«Мы не боимся экспериментировать, двигаемся вперед, находим в нашем городе новые смыслы, чтобы он привлекал туристов и был интересным для новосибирцев, чтобы он динамично развивался и был комфортным для проживания для всех категорий граждан», - отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, завершая выступление на Международном форуме парков стран БРИКС.