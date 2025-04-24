Мэр Новосибирска анонсировал создание туристического кластера на реке Обь

«Новосибирск — город молодой, в этом году ему исполнится 132 года. У нас нет такого большого разнообразия исторических памятников, природных достопримечательностей. И ответ, который мы для себя нашли, что делать, — это события. Мероприятия, которые притягивают гостей в наш город и являются элементом гордости для горожан. И здесь на первый план выходит развитие парковых пространств», — отметил мэр Максим Кудрявцев.