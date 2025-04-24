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Президент РФ подписал указ о награждении еще трех жителей Нижегородской области госнаградами

Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении еще трех жителей Нижегородской области высокими государственными наградами, сообщила сенатор РФ Ольга Щетинина в своем телеграм-канале.

Так, Любовь Ковалева из Арзамаса удостоена звания «Мать-героиня» за вклад в укрепление семьи и воспитание десяти и более детей.

«Это высшая награда для матерей, символ признания их важнейшей роли в будущем страны. Звание приравнено к званию “Герой труда” и предусматривает значительные меры социальной поддержки», — говорится в сообщении.

Кроме того, семья Смирновых (Андрей Николаевич и Елена Павловна) из Пильнинского округа награждена орденом «Родительская слава» за заслуги в воспитании детей и укрепление семейных ценностей.