Президент РФ подписал указ о награждении еще трех жителей Нижегородской области госнаградами

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении еще трех жителей Нижегородской области высокими государственными наградами, сообщила сенатор РФ Ольга Щетинина в своем телеграм-канале.
Так, Любовь Ковалева из Арзамаса удостоена звания «Мать-героиня» за вклад в укрепление семьи и воспитание десяти и более детей.
«Это высшая награда для матерей, символ признания их важнейшей роли в будущем страны. Звание приравнено к званию “Герой труда” и предусматривает значительные меры социальной поддержки», — говорится в сообщении.
Кроме того, семья Смирновых (Андрей Николаевич и Елена Павловна) из Пильнинского округа награждена орденом «Родительская слава» за заслуги в воспитании детей и укрепление семейных ценностей.