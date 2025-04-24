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Токаев: «Ассамблея — школа гражданской ответственности и патриотизма»

В Астане продолжается XXXIV сессия Ассамблеи народа Казахстана. С основным докладом выступил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает ИА El.kz.

Источник: Пресс-служба Акорды

Президент Казахстана подчеркнул, что Ассамблея остаётся ключевым институтом формирования новой общественной этики и консолидации нации. В своём выступлении он поддержал инициативу ветеранов АНК, выразивших готовность активно участвовать в реализации воспитательной программы «Адал азамат».

Уверен, такая работа позволит шире использовать потенциал Ассамблеи в деле формирования нового качества нашей нации.

отметил Касым-Жомарт Токаев

Особое внимание Президент уделил молодежным инициативам внутри АНК, включая организацию «Ассамблея жастары», Студенческую ассамблею, Клуб молодых учёных и проект «Жана толқын». По его словам, эти объединения стали настоящей школой патриотизма и гражданской ответственности для молодых казахстанцев.

Он также отметил значение института этномедиации, который, по его словам, играет важную роль в предупреждении конфликтов и снижении напряжённости в межэтнической среде.

Глава государства отдельно подчеркнул, что аналитическая деятельность Ассамблеи значительно усилилась. Сегодня Научно-экспертный совет и 42 специализированные кафедры АНК объединяют более 360 экспертов, занимающихся исследованиями в сфере нациестроительства и межэтнических отношений.