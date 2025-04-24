Токаев назвал главные задачи Ассамблеи народа Казахстана

Теперь предстоит создать аналогичное учреждение в густонаселенной Алматинской области. Таким образом, откроется еще один важный центр общественной жизни региона. Ассамблея должна быть представлена в Кордайском, Уйгурском, Сайрамском, Панфиловском и других районах, где проживают представители различных национальностей. Дома дружбы планируется открыть еще в ряде городов и районных центров. Поддерживаю это нужное начинание, нам надо последовательно расширять инфраструктуру общественного согласия. Дома дружбы во всех регионах надо включить в карты популярных у наших граждан и зарубежных гостей туристических маршрутов. Руководителям профильных органов и акимам следует всесторонне поддержать работу Ассамблеи в сфере этномедиации, проект «Елдесу және татуласу» в ближайшие два года нужно масштабировать по всей стране. Правительству и акимам поручаю внести в планы общественно-политической работы и другие проекты АНК, приняв меры по их дальнейшей реализации.