Касым-Жомарт Токаев членам АНК: защита суверенитета — общий долг

На XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана (АНК) Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул роль организации в укреплении национального единства, продвижении ценностей труда и профессионализма, а также обозначил новые задачи на ближайшие годы.
Глава государства отметил, что Ассамблея активно включилась в проведение Года рабочих профессий. В прошлом году депутаты Сената, маслихатов и члены АНК посещали крупные предприятия, чествуя ветеранов труда.
«Эту инициативу можно сделать традицией, укрепляя уважение к труду и рабочим специальностям», — сказал Токаев.
Президент особо выделил обладателей звания «Қазақстанның Еңбек Ері», Георгия Прокопа, Владимира Розметова, Юрия Пя, Ивана Сауэра, Алину Соловьеву и других, чьи достижения вдохновляют казахстанцев.
«АНК — это школа реальной политики и социальный лифт для активных граждан», — подчеркнул он.
Токаев поблагодарил Лугмара Буларова и Юрия Шина за работу в качестве заместителей председателя АНК и выразил уверенность, что новые назначенцы — Дмитрий Останькович и Расул Ахметов — внесут значимый вклад в развитие организации.
Президент поручил начать разработку новой Концепции развития АНК на 2026−2030 годы, которая должна учесть усиление консолидации общества, защиту прав всех этносов, гармоничное развитие регионов.
«АНК была и остается главной платформой единства. Она — институциональная опора нашей государственности», — заявил Токаев.
Глава государства подчеркнул, что укрепление независимости Казахстана — священная миссия Ассамблеи. Он призвал членов АНК, правительство и общество работать сообща для сохранения стабильности и межэтнического согласия.