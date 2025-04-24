В Ростове назначили нового руководителя департамента транспорта

Лашенко окончил Ростовский государственный строительный университет. В начале 2010-х он занимал руководящую должность в том же департаменте, курируя направление пассажирских перевозок. Позднее продолжил работу в муниципальном предприятии «МТК “Ростовпассажиртранс”», где на протяжении более десяти лет занимал пост заместителя генерального директора, отвечая за эксплуатационные вопросы.