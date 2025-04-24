Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове назначили нового руководителя департамента транспорта

В структуре городской администрации произошли кадровые изменения: департамент транспорта Ростова-на-Дону возглавил Константин Лашенко.

Об этом сообщает ресурс «Ростовский городской транспорт».

Лашенко окончил Ростовский государственный строительный университет. В начале 2010-х он занимал руководящую должность в том же департаменте, курируя направление пассажирских перевозок. Позднее продолжил работу в муниципальном предприятии «МТК “Ростовпассажиртранс”», где на протяжении более десяти лет занимал пост заместителя генерального директора, отвечая за эксплуатационные вопросы.

До нового назначения ведомством руководил Вадим Шкабарня. Он занимал эту должность с весны 2022 года, а ранее руководил МУП «Ростовская транспортная компания».