Диванный воин из Приангарья отправлен в колонию военным судом

Как рассказали в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда, Виктор Коновалов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).
«Суд установил, что Коновалов, выражая несогласие с политическим курсом Российской Федерации и проведением специальной военной операции, размещал в публичных сообществах мессенджера Telegram материалы, содержащие призывы к террористической деятельности, а также пропаганду организаций “Легион Свобода России”* и “Русский добровольческий корпус”*, включенных в перечень террористических».
В качестве наказания суд назначил Виктору Коновалову 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, он лишен права пользоваться электронной почтой и отправлять сообщения через мессенджеры с использованием интернета на 3 года, а также ограничен в свободе на 1 год 6 месяцев.
Приговор пока не вступил в законную.
К слову, в Иркутской области это уже второй обвинительный приговор за оправдание терроризма за месяц. Подробнее о первом — здесь.