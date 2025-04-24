Диванный воин из Приангарья отправлен в колонию военным судом

В качестве наказания суд назначил Виктору Коновалову 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, он лишен права пользоваться электронной почтой и отправлять сообщения через мессенджеры с использованием интернета на 3 года, а также ограничен в свободе на 1 год 6 месяцев.