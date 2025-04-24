Токаев: «Языковой вопрос не должен становиться инструментом розни»

Президент отметил положительную динамику в изучении государственного языка: по его словам, около 80% выпускников сдают Единое национальное тестирование на казахском языке, а более 70% первоклассников в 2025 году начнут обучение на казахском. Это, как подчеркнул Токаев, является важным достижением государственной языковой политики.
В то же время он заявил, что в Республике никто не имеет права навязывать гражданам, на каком языке им общаться — ни в личной, ни в публичной сфере.
Любые провокации на тему языка, особенно с попытками посеять рознь и дестабилизировать общество, будут жёстко пресекаться и наказываться в соответствии с законом.
Он отметил, что провокации исходят не только от отдельных граждан внутри страны, но и со стороны — под влиянием иностранных организаций и деструктивных интересов. В этом контексте Токаев напомнил, что на прошлом заседании Национального курултая были чётко обозначены базовые ценности страны: единство, патриотизм, независимость и согласие.
Я предупреждаю: все, кто работает на раскол и разъединение, понесут неотвратимое наказание. А те, кто работает на укрепление единства и мира, всегда будут пользоваться уважением и поддержкой государства.