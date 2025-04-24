FT узнала, что Европа ответила США на идею о признании Крыма российским

Европейские страны не поддержат никаких шагов США по признанию Крыма российским или оказанию давления на Украину, чтобы заставить ее согласиться на это, заявили Financial Times западные чиновники.
Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Западные страны и Украина не признали результаты голосования. Киев считает полуостров своим и намерен его вернуть. Москва говорила, что вопрос принадлежности Крыма закрыт.
Источники FT говорят, что Европа придерживается позиции, что не примет ничего в отношении суверенитета Украины, против чего выступает ее президент Владимир Зеленский. «Крым и стремление [Киева] к будущему членству в НАТО являются для нас красными линиями. Мы не можем от них отказаться», — сказал высокопоставленный дипломат ЕС.
По словам другого европейского высокопоставленного чиновника, администрации Дональда Трампа уже сообщили, что Европа не пойдет на этот шаг. Крупнейшие европейские государства — члены НАТО должны «отговорить» Вашингтон делать это в одностороннем порядке, добавил собеседник издания.
Некоторые европейские чиновники опасаются, что разногласия по поводу предложения США могут «подвергнуть испытанию» двусторонние отношения Вашингтона с Лондоном, Берлином и другими европейскими столицами, подорвать трансатлантическую безопасность и потенциально сорвать саммит НАТО в Гааге, который запланирован на
Как рассказывают собеседники FT, чиновники НАТО пытались преуменьшить внутренние разногласия по поводу Украины и настаивали, что саммит в Гааге будет посвящен расходам на оборону. Однако предложение США, угроза их выхода из переговоров по урегулированию и нормализации отношений Вашингтона и Москвы могут привести к разногласиям среди лидеров НАТО. «Ключевой вопрос саммита — как мы относимся к Украине», — отмечает высокопоставленный западный чиновник.
Аналогичные разногласия, вероятно, будут усиливаться и внутри ЕС, в частности, по поводу того, что делать с санкциями, введенными против России, если Вашингтон решит снять свои ограничения. По мнению одного из чиновников Евросоюза, любой шаг США к признанию Крыма российским или требование к Европе ослабить санкции против России «разрушит единство ЕС».
«В худшем случае [США] не смогут достичь соглашения между Украиной и Россией, и все это будет навязано Украине. Именно тогда Европе придется выбирать [между Украиной и США]», — подчеркивает высокопоставленный дипломат ЕС.
Директор американской программы Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Джереми Шапиро скептически относится к возможности сохранения единства в ЕС по поводу Украины в случае выхода США из переговоров. Также он считает, что Европа пыталась избежать выбора между Вашингтоном и Киевом, поскольку «всегда была в слабой позиции, чтобы противостоять США».
В Европе опасаются, что Вашингтон может использовать в качестве рычага давления на позицию по Украине стремление европейских стран найти компромисс, чтобы избежать тарифной войны, передает FT.
Накануне в Лондоне должна была состояться встреча с участием высокопоставленных чиновников из США, Британии, Франции и Украины. Однако за день до переговоров их статус был понижен: сначала от участия отказался госсекретарь США Марко Рубио, затем его примеру последовали главы МИД европейских стран.
Как писал Reuters, причиной стал документ, в котором Киев подчеркнул, что отказывается обсуждать территориальные вопросы до того, как будет достигнута договоренность о «полном и безоговорочном прекращении огня».
При этом США планировали в рамках мирного соглашения признать Крым российской территорией и снять введенные после 2014 года антироссийские санкции, рассказали источники The Wall Street Journal и The Washington Post.
Зеленский накануне встречи в Лондоне заявил, что Киев никогда официально не признает утрату полуострова. Трамп резко ответил на это: «Никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией, но, если он хочет Крым, почему они не боролись за него 11 лет назад, когда он был передан России без единого выстрела?».
«Ситуация для Украины тяжелая — у него (Зеленского. — РБК) может быть мир или он может воевать еще три года, прежде чем потеряет всю страну», — предупредил президент США.