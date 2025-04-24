FT узнала, что Европа ответила США на идею о признании Крыма российским

Источники FT говорят, что Европа придерживается позиции, что не примет ничего в отношении суверенитета Украины, против чего выступает ее президент Владимир Зеленский. «Крым и стремление [Киева] к будущему членству в НАТО являются для нас красными линиями. Мы не можем от них отказаться», — сказал высокопоставленный дипломат ЕС.