Экология и безопасность: Токаев назвал основы благополучия страны

Глава государства отметил, что казахстанский паспорт становится всё более весомым документом в мире:
По индексу безопасности мы опережаем многие соседние страны. В рейтинге верховенства закона Казахстан занимает 43-е место из 142 государств.
Он добавил, что рост международного доверия к Казахстану подтверждается увеличением числа иностранцев, выбирающих страну для жизни и туризма.
Президент рассказал об успехах общенациональной акции, в которой приняло участие более 6 миллионов человек, собрано 1,6 млн тонн мусора и высажено 3,3 миллиона деревьев.
Чистота — священное понятие. Человек, приученный с детства содержать в порядке свой дом, вырастет ответственным гражданином.
Он призвал АНК и этнокультурные объединения активнее вовлекать граждан в акцию, отметив, что «Таза Қазақстан» — это не просто уборка, а идеологическая основа воспитания молодежи.
Глава государства связал экологическую инициативу с концепцией «Казахстан — наш общий дом»:
Эта кампания учит прилежности и ответственности. Начинается она с каждого двора, а ведёт к благополучию всей страны.
Токаев подчеркнул, что участие в «Таза Қазақстан» должно стать проявлением патриотизма для всех казахстанцев.