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Экология и безопасность: Токаев назвал основы благополучия страны

На XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев отметил укрепление силы нашего бирюзового паспорта, а экологическую акцию «Таза Қазақстан» назвал основой воспитания нового поколения патриотов.

Источник: Aqorda

Глава государства отметил, что казахстанский паспорт становится всё более весомым документом в мире:

По индексу безопасности мы опережаем многие соседние страны. В рейтинге верховенства закона Казахстан занимает 43-е место из 142 государств.

подчеркнул Токаев

Он добавил, что рост международного доверия к Казахстану подтверждается увеличением числа иностранцев, выбирающих страну для жизни и туризма.

Президент рассказал об успехах общенациональной акции, в которой приняло участие более 6 миллионов человек, собрано 1,6 млн тонн мусора и высажено 3,3 миллиона деревьев.

Чистота — священное понятие. Человек, приученный с детства содержать в порядке свой дом, вырастет ответственным гражданином.

заявил Токаев

Он призвал АНК и этнокультурные объединения активнее вовлекать граждан в акцию, отметив, что «Таза Қазақстан» — это не просто уборка, а идеологическая основа воспитания молодежи.

Глава государства связал экологическую инициативу с концепцией «Казахстан — наш общий дом»:

Эта кампания учит прилежности и ответственности. Начинается она с каждого двора, а ведёт к благополучию всей страны.

заявил Токаев

Токаев подчеркнул, что участие в «Таза Қазақстан» должно стать проявлением патриотизма для всех казахстанцев.