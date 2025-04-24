«Глупость». Архиепископ Маркелл осудил призывы Кишинева отойти от РПЦ

«Мы с вами подвизаемся в той же церкви, что и сонм русских святых. Это не разделение по нациям. Святые выше человеческих амбиций и границ. Мы от одного корня — cвятой Русской православной церкви. Когда нам предлагают “оторваться от Москвы”, это все равно что отвернуться от молитв святых. Это духовная глупость. Без преувеличения», — сказал архиепископ.
Он особо подчеркнул, что с 1812 года Православная церковь Молдавии органично вписывается в духовную структуру Русской православной церкви.
«Православная церковь Молдавии является самоуправляемой на основании Томоса от 5 октября 1992 года. Мы автономная церковь, прошу не путать с автокефальной. У нас есть свое управление, и возглавляет нас митрополит Владимир», — уточнил владыка Маркелл.
Молдавские власти постоянно ужесточают репрессивные меры против любого инакомыслия. Давление идет и на молдавскую церковь. Так, перед Пасхой владыке Маркеллу дважды не позволили вылететь в Израиль за Благодатным огнем. Это вызвало возмущение представителей православной церкви, которые расценили действия властей как вмешательство в религиозную жизнь. С критикой выступили также российский МИД, общественные деятели по всему миру, а в ООН заявили, что собирают информацию по срыву поездки архиепископа.
Репрессиям подвергаются и политические оппоненты нынешней власти — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов, побывавших в России, против некоторых оппозиционных политиков возбудили уголовные дела. Кишинев также пытается запретить проведение акций протеста в течение 30 дней до и после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации и не допускать их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия Службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события, в Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов, в том числе Sputnik, «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Лента.ру» и другие.