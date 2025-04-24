«Глупость». Архиепископ Маркелл осудил призывы Кишинева отойти от РПЦ

«Мы с вами подвизаемся в той же церкви, что и сонм русских святых. Это не разделение по нациям. Святые выше человеческих амбиций и границ. Мы от одного корня — cвятой Русской православной церкви. Когда нам предлагают “оторваться от Москвы”, это все равно что отвернуться от молитв святых. Это духовная глупость. Без преувеличения», — сказал архиепископ.