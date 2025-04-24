Президент поручил разработать новую концепцию развития АНК

«В Казахстане согласие, толерантность, дружба — это не лозунги, а сама суть повседневного бытия граждан страны. На фоне масштабных конфликтов, торговых войн, девальвации человеческой жизни мы все еще больше ценим мир, без которого не может быть развития. И мы все, каждый на своем участке, отстаиваем мир. Поэтому я поручил акимам регулярно проводить совещания по вопросам межэтнических, межнациональных отношений. Важно, чтобы госорганы в центре и на местах ни в коем случае не упускали из виду эту важную сферу. Наше государство, все наше общество считает недопустимым политизацию межэтнических и межконфессиональных отношений и, тем более, разного рода провокации», — подчеркнул глава государства.