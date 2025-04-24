Президент поручил разработать новую концепцию развития АНК

«Мы будем и дальше принимать системные меры в этом направлении. В 2022 году мною была утверждена Концепции развития АНК, срок действия которой подходит к концу. Поэтому уже сейчас нужно приступить к разработке нового документа, который определит приоритеты деятельности ассамблеи на 2026−2030 годы. В проекте концепции должны найти отражение новые принципы и подходы, касающиеся консолидации общества, обеспечения гармоничного развития и защиты прав всех этносов Казахстана», — сказал глава государства.
Он поручил правительству детально проанализировать все республиканские и региональные планы работы в межэтнической сфере и внести предложения по повышению их эффективности.
«Ассамблее нужно усиливать работу в регионах. В прошлом году новый Дом дружбы появился в духовном и историко-культурном центре нашей страны — Туркестане. Теперь предстоит создать аналогичное учреждение в густонаселенной Алматинской области. Таким образом, откроется еще один важный центр общественной жизни региона. Ассамблея должна быть представлена в Кордайском, Уйгурском, Сайрамском, Панфиловском и других районах, где проживают представители различных национальностей. Дома дружбы планируется открыть еще в ряде городов и районных центров. Поддерживаю это нужное начинание, нам надо последовательно расширять инфраструктуру общественного согласия», — сказал он.
По словам Касым-Жомарта Токаева, Дома дружбы во всех регионах необходимо включить в карты популярных у казахстанцев и зарубежных гостей туристических маршрутов.
«Руководителям профильных органов и акимам следует всесторонне поддержать работу ассамблеи в сфере этномедиации, проект “Елдесу және татуласу” в ближайшие два года нужно масштабировать по всей стране. Правительству и акимам поручаю внести в планы общественно-политической работы и другие проекты АНК, приняв меры по их дальнейшей реализации», — подчеркнул глава государства.
Касым-Жомарт Токаев считает, что важно шире продвигать идеи единства и согласия в информационном пространстве.
«Профильному министерству, акимам регионов нужно включить в состав клубов журналистов АНК представителей ведущих СМИ, обеспечить единый алгоритм их работы. Нужно оказать системную поддержку средствам массовой информации, выпускающимся на языках казахстанских этносов, в первую очередь, в регионах», — поручил он.
Глава государства считает, что нужно в полной мере задействовать потенциал культуры и искусства для реализации принципа «единство в многообразии».
«Музеи Александра Пушкина, Тараса Шевченко, Федора Достоевского, Михаила Шолохова и другие составляют бесценную сокровищницу культурного наследия Казахстана. Важно позаботиться об их популяризации, организовать их экспозиции в Астане и Алматы. Отдельные этнокультурные объединения собрали уникальные частные коллекции искусства и этнографии, которые тоже должны стать культурным достоянием всей страны», — сказал он.
Президент добавил, в Казахстане успешно работают девять русских драматических театров, а также четыре уникальных этнических театра: уйгурский, корейский, узбекский, немецкий.
«В год 30-летия Ассамблеи можно провести на общей площадке в Алматы фестиваль театрального искусства этносов Казахстана. Полагаю, аншлаг будет обеспечен. Госпожа Наталья Дубс справедливо обратила внимание на вопрос подготовки технических специалистов для театров и сферы культуры в целом. Нужно изучить эту инициативу, по возможности помочь в ее реализации», — поручил он.
По словам Касым-Жомарта Токаева, ассамблея должна стать своеобразным штабом, разрабатывающим стратегию и направляющим всю работу государства в межэтнической сфере.
«В Казахстане согласие, толерантность, дружба — это не лозунги, а сама суть повседневного бытия граждан страны. На фоне масштабных конфликтов, торговых войн, девальвации человеческой жизни мы все еще больше ценим мир, без которого не может быть развития. И мы все, каждый на своем участке, отстаиваем мир. Поэтому я поручил акимам регулярно проводить совещания по вопросам межэтнических, межнациональных отношений. Важно, чтобы госорганы в центре и на местах ни в коем случае не упускали из виду эту важную сферу. Наше государство, все наше общество считает недопустимым политизацию межэтнических и межконфессиональных отношений и, тем более, разного рода провокации», — подчеркнул глава государства.
Символом общенациональной идентичности, по словам главы государства, стал казахстанский бирюзовый паспорт.
«Сила нашего паспорта укрепляется год от года, что говорит о растущей привлекательности и влиятельности нашей страны. Казахстан стал страной, которую все чаще выбирают для проживания и туризма граждане разных государств с разных континентов. И это далеко не случайно. По индексу безопасности Казахстан согласно авторитетным международным рейтингам опережает многие страны, которые окружают нас. В Индексе верховенства закона по опции “Порядок и безопасность” мы располагаемся на 43 месте среди 142 государств», — заключил он.
Ранее президент высказался о провокаторах, которые работают по заказу из-за рубежа.
«В Казахстане никто не имеет права навязывать людям, на каком языке им говорить в личном общении и во время публичных выступлений. Все провокационные действия на эту тему с целью посеять рознь в нашем обществе, дестабилизировать ситуацию внутри страны будут пресекаться и наказываться по закону», — сказал глава государства.
Во время заседания Национального курултая в Атырау, который проходил в 2024 году, глава государства отметил, что суть государственной политики заключается в том, чтобы, никого не принуждая, последовательно укреплять роль казахского языка в повседневной жизни.