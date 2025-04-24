Токаев: «Мы пройдём через любые испытания благодаря солидарности, дисциплине и опоре на свои силы»

Только так мы сможем построить Справедливый Казахстан. Мы — единая, устремленная в будущее нация, которая доказала способность жить в мире и согласии на своей земле и право самой решать собственную судьбу. На этом тернистом пути мы преодолеваем все трудности и уверенно идем к намеченным целям, укрепляя Независимость и Суверенитет страны", — резюмировал Глава государства.