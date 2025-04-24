Токаев: «Мы пройдём через любые испытания благодаря солидарности, дисциплине и опоре на свои силы»

Президент подчеркнул, что в периоды напряжённости и вызовов особенно активизируются популисты и политиканы, стремящиеся использовать сложные обстоятельства в своих интересах. Он предостерёг от паники и напомнил, что Казахстан всегда проходил через трудные периоды достойно.
Такие ситуации пытаются цинично использовать в своих целях разного рода недоброжелатели. Мы должны решительно противостоять любым попыткам расшатать общественное спокойствие.
Он подчеркнул, что нынешние вызовы временны, и страна непременно преодолеет их, как это происходило не раз в истории. Главным условием успешного прохождения через кризисы он назвал собранность, фокус на действия и единство общества.
Масштабные кризисы — это не только испытания, но и возможности. Нам важно своевременно распознавать и использовать их. Мы должны опираться на свои силы, мобилизовать ресурсы и направлять энергию на созидание, а не на бесплодные рассуждения.
Ключевыми факторами успеха он назвал личную ответственность каждого гражданина, соблюдение порядка, дисциплины и законности. Токаев напомнил, что принципы «Закон и Порядок», «Таза Қазақстан» и «Адал азамат» составляют основу его стратегического курса.
Эти идеи проходят через все мои выступления. Именно в них заключён наш путь к стабильности и устойчивому развитию.
"Возможно, для кого-то за рубежом этническое многообразие — это фактор риска, причина недоверия и нетерпимости, но для нас — это общенациональное достояние и стратегическое преимущество.
Единство и сплоченность, диалог, взаимное доверие и уважение, гражданская ответственность — все эти незыблемые принципы составляют основу поступательного прогресса нашей страны. Опираясь на эти принципы, мы сможем сохранить, преумножить и передать нашим потомкам лучшие достижения Независимости.
Только так мы сможем построить Справедливый Казахстан. Мы — единая, устремленная в будущее нация, которая доказала способность жить в мире и согласии на своей земле и право самой решать собственную судьбу. На этом тернистом пути мы преодолеваем все трудности и уверенно идем к намеченным целям, укрепляя Независимость и Суверенитет страны", — резюмировал Глава государства.