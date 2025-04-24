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Касым-Жомарт Токаев рассказал о праздновании Пасхи в Казахстане

На XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил значимость религиозных и народных праздников в укреплении единства, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Акорду.

Источник: Akorda.kz

Президент напомнил, что в стране недавно отметили один из главных христианских праздников — Пасху, подчеркнув, что он прошёл в атмосфере дружбы и взаимного уважения. В честь 15-летия служения в митрополичьем округе митрополит Александр был награждён орденом «Достық» І степени.

Глубоко символично, что в этом году православная и католическая Пасха совпали по дате. Такое бывает редко. Пользуясь случаем, ещё раз поздравляю всех христиан Казахстана с этим светлым праздником.

заявил Токаев

Он также подчеркнул, что зарубежные гости нередко удивляются тому, как в Казахстане в повседневной жизни гармонично сочетаются разные религиозные обряды и культурные традиции. По его словам, это контрастирует с разочарованием в идеях мультикультурализма, наблюдаемым в ряде западных стран, где вместо диалога наблюдается рост изоляционистских настроений.

Наш опыт продемонстрировал открытость, уважение и способность к взаимодействию. Это отражает уникальное мировоззрение нашего общества.

отметил Президент

Он призвал уделять особое внимание народным праздникам, которые становятся точками притяжения культур и символами национальной идентичности. По словам Токаева, такие праздники, как Наурыз, Масленица, Сабантуй и другие — это не просто яркие события, а «живое отражение быта, духа и истории нашей нации».

В этих праздниках сплетаются языки, традиции и обычаи различных народов, живущих в Казахстане. Именно здесь рождается подлинное «единство в многообразии».

подчеркнул Глава государства