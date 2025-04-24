Касым-Жомарт Токаев рассказал о праздновании Пасхи в Казахстане

Президент напомнил, что в стране недавно отметили один из главных христианских праздников — Пасху, подчеркнув, что он прошёл в атмосфере дружбы и взаимного уважения. В честь 15-летия служения в митрополичьем округе митрополит Александр был награждён орденом «Достық» І степени.
Глубоко символично, что в этом году православная и католическая Пасха совпали по дате. Такое бывает редко. Пользуясь случаем, ещё раз поздравляю всех христиан Казахстана с этим светлым праздником.
Он также подчеркнул, что зарубежные гости нередко удивляются тому, как в Казахстане в повседневной жизни гармонично сочетаются разные религиозные обряды и культурные традиции. По его словам, это контрастирует с разочарованием в идеях мультикультурализма, наблюдаемым в ряде западных стран, где вместо диалога наблюдается рост изоляционистских настроений.
Наш опыт продемонстрировал открытость, уважение и способность к взаимодействию. Это отражает уникальное мировоззрение нашего общества.
Он призвал уделять особое внимание народным праздникам, которые становятся точками притяжения культур и символами национальной идентичности. По словам Токаева, такие праздники, как Наурыз, Масленица, Сабантуй и другие — это не просто яркие события, а «живое отражение быта, духа и истории нашей нации».
В этих праздниках сплетаются языки, традиции и обычаи различных народов, живущих в Казахстане. Именно здесь рождается подлинное «единство в многообразии».