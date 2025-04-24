Касым-Жомарт Токаев рассказал о праздновании Пасхи в Казахстане

Он также подчеркнул, что зарубежные гости нередко удивляются тому, как в Казахстане в повседневной жизни гармонично сочетаются разные религиозные обряды и культурные традиции. По его словам, это контрастирует с разочарованием в идеях мультикультурализма, наблюдаемым в ряде западных стран, где вместо диалога наблюдается рост изоляционистских настроений.