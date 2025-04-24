Токаев о попытках раскола: «Любые провокации будут жестко пресекаться»

Он отметил, что провокации исходят не только от отдельных граждан внутри страны, но и со стороны — под влиянием иностранных организаций и деструктивных интересов. В этом контексте Токаев напомнил, что на прошлом заседании Национального курултая были чётко обозначены базовые ценности страны: единство, патриотизм, независимость и согласие.