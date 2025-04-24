Times: намерение стран «коалиции желающих» отправить миротворцев смягчилось

Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в среду, что на встрече в Лондоне с советниками по вопросам нацбезопасности и внешней политики Франции, Великобритании и Германии договорились продолжить консультации для урегулирования конфликта на Украине.
«(Премьер-министр Великобритании — ред.) Кир Стармер и президент Франции (Эммануэль — ред.) Макрон предлагают отправить войска на Украину для поддержания мира в рамках “коалиции желающих”, но, как сообщили Times источники, во время переговоров в Лондоне, это твердое намерение, по всей видимости, смягчилось», — пишет издание.
По данным Times, некоторые чиновники беспокоятся, что Россия сочтет британско-французскую миротворческую миссию «односторонней» и не примет ее. Однако, по словам военного источника, Великобритания не готова отказаться от планов по отправке своих войск.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита «коалиции желающих» 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину «сил сдерживания». Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а «силы сдерживания» не будут миротворцами. Их целью станет «сдерживание» России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать «факты на земле». В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить «миротворцев» на Украину — это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.