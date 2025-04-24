Politico: в Италии сомневаются в успехе плана по «увеличению трат» на оборону

В 2024 году Италия выделяла на оборонные нужды всего 1,49%, это один из самых низких показателей среди стран НАТО. Нынешний президент США Дональд Трамп много раз подтверждал в последние месяцы намерение добиваться того, чтобы государства — члены НАТО увеличили расходы на оборону до уровня 5% своих ВВП. Задачу довести военные расходы до 2% ВВП страны альянса поставили на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года, мотивируя «российской угрозой». В июле 2023 года на саммите альянса в Вильнюсе было принято решение, что 2% ВВП должны стать не целевым, а минимальным уровнем оборонных расходов для государств НАТО.