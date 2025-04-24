В пермском Параде Победы примут участие более 30 единиц военной техники

Это будет как современная, так и техника военных лет, сообщила замглавы администрации города Екатерина Мальцева на заседании Пермской думы. «4 мая на Октябрьской площади запланирована репетиция прохождения войск Пермского гарнизона. Генеральная репетиция будет 7 мая, также с частичным перекрытием дорог. В течение двух следующих дней в городе пройдут праздничные мероприятия», — пояснила замглавы.