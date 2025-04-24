В Белоруссии хотят объявить амнистию в связи с 80-летием Победы

«Также предлагается ранее не судимым лицам, достигшим 70-летнего возраста и осужденным к лишению свободы на срок до шести лет включительно, заменить наказание более мягким в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Вместо полной амнистии устанавливается применение частичной в виде сокращения наказания на один год к лицам, осужденным за неосторожные преступления, повлекшие смерть человека», — уточняется в публикации.