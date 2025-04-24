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В Белоруссии хотят объявить амнистию в связи с 80-летием Победы

МИНСК, 24 апр — РИА Новости. Правительство Белоруссии по поручению президента страны Александра Лукашенко внесло в парламент законопроект об амнистии к 80-летию Победы, сообщает пресс-служба главы государства.

«По поручению президента Беларуси Александра Лукашенко правительством внесен в парламент законопроект “Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне”… По предварительным расчетам, под амнистию попадут почти 8 тысяч осужденных», — говорится в сообщении.

За последние пять лет в республике было объявлено четыре амнистии. Перечень лиц, полностью освобождаемых от наказания и иных мер уголовной ответственности, дополнен новой категорией лиц с определенными заболеваниями, отмечается в сообщении.

«Также предлагается ранее не судимым лицам, достигшим 70-летнего возраста и осужденным к лишению свободы на срок до шести лет включительно, заменить наказание более мягким в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Вместо полной амнистии устанавливается применение частичной в виде сокращения наказания на один год к лицам, осужденным за неосторожные преступления, повлекшие смерть человека», — уточняется в публикации.