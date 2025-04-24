Шойгу заявил, что РФ может использовать ядерное оружие в ответ на агрессию

Секретарь Совбеза Сергей Шойгу сообщил, что Европа готовится к войне с Россией и столкновение может произойти в ближайшие годы. Также, по его словам, западные страны планируют ввести на Украину миротворцев, но цели у этой миссии будут другие. Если Запад все же отправит свои войска, то это может привести к мировой войне. Кроме того, Россия, как отметил Шойгу, имеет право использовать ядерное оружие в ответ на агрессию.