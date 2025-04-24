Касым-Жомарт Токаев: Нужно уделять особое внимание народным праздникам

Глава государства напомнил, когда-то в Казахстан были насильно депортированы миллионы людей. Казахи никого из них не считали чужаками, а принимали как братьев. Переселенцев приютили в своих домах, делили с ними кусок хлеба. Миллионы потомков того поколения сейчас являются полноправными гражданами Казахстана. Они внесли большой вклад в развитие государства.
С большим уважением и признанием мы должны относиться к праздникам, которые отмечаются в каждой семье, в каждом доме в нашей стране. Один из таких поистине всенародных праздников — Наурыз. В этом году благодаря новому формату празднования Наурыз прошел по-особенному. Во всех регионах царила неповторимая атмосфера единения и весеннего настроения. Так в нашем обществе формируются и укореняются новые созидательные традиции. На днях в обстановке дружбы и сплоченности мы отпраздновали Пасху… Зарубежные гости удивляются тому, как в нашей стране гармонично сочетаются совершенно разные обычаи и обряды. Это тем более удивительно для них на фоне деградации и даже провала концепции мультикультурализма и мультиэтничности, отказа на Западе от глобализма в пользу изоляционизма. Наш же практический опыт отразил уникальное мировоззрение, открытое другим культурам.
Касым-Жомарт Токаев считает, что нужно уделять особое внимание народным праздникам, «которые являются частью нашего менталитета и образа жизни».
Наурыз, Масленица, Сабантуй и другие народные праздники — это не просто веселые гулянья, а живое отражение быта, духа и истории нашей нации. В них переплетаются традиции, языки, обычаи многочисленных этносов Казахстана, рождается подлинное единство в многообразии.