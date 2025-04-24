Касым-Жомарт Токаев: Нужно уделять особое внимание народным праздникам

С большим уважением и признанием мы должны относиться к праздникам, которые отмечаются в каждой семье, в каждом доме в нашей стране. Один из таких поистине всенародных праздников — Наурыз. В этом году благодаря новому формату празднования Наурыз прошел по-особенному. Во всех регионах царила неповторимая атмосфера единения и весеннего настроения. Так в нашем обществе формируются и укореняются новые созидательные традиции. На днях в обстановке дружбы и сплоченности мы отпраздновали Пасху… Зарубежные гости удивляются тому, как в нашей стране гармонично сочетаются совершенно разные обычаи и обряды. Это тем более удивительно для них на фоне деградации и даже провала концепции мультикультурализма и мультиэтничности, отказа на Западе от глобализма в пользу изоляционизма. Наш же практический опыт отразил уникальное мировоззрение, открытое другим культурам.